События последних дней - операция США в Венесуэле и захват нефтяного танкера под флагом России - вызвали сильное бурление в российских Z-телеграм-каналах. Они возмущаются отсутствием жесткой реакции со стороны РФ и призывают ударить ядерным оружием или "Орешником" по Украине, США или Европе, топить американские корабли, убить Владимира Зеленского и тому подобное.



На Западе и в Украине тоже предлагают ударить по РФ: ужесточить санкции, поставить Киеву ракеты "Томагавк", массово захватывать суда теневого флота, похитить главу Чечни Рамзана Кадырова или даже Владимира Путина.



Сам же Путин хранит молчание. Захват танкеров он не комментировал, о событиях в Венесуэле Кремль отзывался довольно скупо, делегировав полномочия возмущаться нарушением международного права МИДу и представителю России в ООН.



В чём может быть причина этого?



Судя по заявлениям из Москвы, прозвучавшим перед новым годом, на тот момент там считали, что события в Украине развиваются по российскому сценарию: Дональд Трамп давит на Зеленского, чтобы тот вывел войска из Донбасса, и в целом США продолжают двигаться в соответствии с договоренностями в Анкоридже. По плану РФ, продолжение ударов по объектам украинской энергетики и усиление отключений света из-за морозов тоже должно было ускорить склонение Киева к принятию требуемых Москвой условий мира.

И тут случились похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захват танкера и серия резких заявлений Вашингтона в адрес Москвы.

Но пока точно неясно, означает это кардинальный разворот политики США к возвращению жесткой конфронтации с РФ или же Трамп продолжит придерживаться прежней концепции завершения войны в Украине, включая давление на Киев по поводу вывода войск из Донбасса, а риторика Белого дома - просто обычный для его главы стиль давления и запугивания с целью выйти на заключение сделки.

С одной стороны, усиление конфронтации со стороны Вашингтона очевидно. К тому же сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп уже дал отмашку на принятие законопроекта о введении 500%-ных пошлин против покупателей нефти из РФ. С другой стороны, сам президент США и его представители утверждают, что их целью остается скорейший мир в Украине. Кроме того, в Париже американцы не стали давать европейцам обещание поддерживать их войска в Украине, если те будут введены в страну, а это вообще ставит под вопрос их отправку. Такая тактика может свидетельствовать о том, что Вашингтон сейчас не собирается давать гарантии безопасности, которые хотел бы получить Киев и против которых выступает Москва.

Судя по всему, в этой не до конца понятной ситуации Москва решила взять паузу, чтобы посмотреть, куда дальше будет двигаться Трамп в вопросе Украины. Поэтому РФ и не делает резких движений, чтобы не входить в конфронтацию с США (к чему Кремль подталкивают с разных сторон), рискуя похоронить диалог с Вашингтоном и, следовательно, перспективы того, что Трамп будет давить на Зеленского с целью добиться реализации выгодных Москве условий завершения войны. При этом вопрос решения украинского вопроса для Москвы важнее остальных и в любом случае приоритетнее в сравнении, например, с Венесуэлой.

Однако пауза не исключает того, что Россия продолжит наращивать военное давление на Украину через усиление обстрелов объектов энергетики или попытается убить Зеленского. Возможно, на фоне произошедшего с Мадуро усилия в этом направлении будут удвоены, чтобы показать, что Москва так тоже может. Тем более что она ещё до нового года пообещала некий военный ответ на атаку резиденции Путина, которую Украина упорно отрицает.



Очевидно, что от действий непосредственно против США Кремль будет воздерживаться до тех пор, пока ещё остаются надежды на готовность Трампа добиваться от Киева уступок в переговорах об Украине. Если же эти надежды окончательно развеются, скажем, если Трамп утвердит заведомо неприемлемые для РФ условия завершения войны или введет анонсированные сенатором Грэмом санкции, то возможна смена концепции. Причем это может произойти в любой момент - и даже в самое ближайшее время.

Отметим, что Москва объективно ограничена в действиях против США. По большому счету, у РФ есть лишь один рычаг давления, который может подействовать на американцев, - это ядерное оружие. Все остальные меры вроде попыток сопровождать торговые суда военными кораблями или размещение на борту танкеров теневого флота вооружённой охраны вряд ли сильно впечатлят Вашингтон из-за очевидного доминирования ВМФ США в мировом океане. Соответственно, единственное, что может сделать сейчас Москва в ответ на действия Вашингтона в отношении кораблей под российским флагом, – это выставить Трампу ультиматум о ядерном ударе в случае нового захвата судов.



Однако, во-первых, бросаться такими угрозами из-за захвата одного-двух танкеров, которые только недавно стали российскими по ускоренной процедуре, – это явный перебор.

Во-вторых, если и выставлять подобные "ультиматумы судного дня", то имеет смысл делать это не в одиночку, а вместе с сильными союзниками вроде Китая, чтобы придать им больший вес и увеличить вероятность того, что США отступят. А для таких договоренностей нужно время. Впрочем, нельзя исключать чего-то подобного в будущем, так как возможная морская блокада со стороны американцев является экзистенциальной угрозой и для России, и для Китая, хотя у КНР арсенал средств воздействия на США гораздо шире, чем у РФ, и не ограничивается ядерным оружием. Например, Пекин может заблокировать поставки редкоземельных металлов. Вполне вероятно, что если Пекин увидит реальную угрозу судоходству в свои порты, то сначала использует редкоземельный аргумент и только затем, если тот не подействует, начнёт обсуждать с РФ ядерный ультиматум.

В-третьих, даже если Кремль и готов попытаться реализовать Карибский кризис - 2.0, доведя ситуацию до грани войны, а потом выйдя на договоренности с США, то для этого как минимум нужно, чтобы во главе Венесуэлы стояли люди уровня Фиделя Кастро или Че Гевары, а не нынешние руководители, относительно которых ходят слухи насчет тайных договоренностей с американцами. По этой же причине проблематично превратить Венесуэлу в Украину для США - то есть втянуть там американцев в длительную войну.



Судя по всему, перечисленными выше факторами и объясняется довольно осторожная реакция Москвы на происходящее.



Однако события развиваются быстро. Как мы уже писали, в окружении Трампа есть влиятельное крыло "ястребов", которое после похищения Мадуро сильно укрепило свои позиции. Они считают, что в переговорах об Украине не стоит идти ни на какие уступки России, а наоборот нужно давить на неё максимально жестко, вплоть до того, чтобы повторить там нынешние события в Венесуэле с нейтрализацией руководства или в Иране с акциями протеста и раскачкой ситуации. По большому счету, такого мнения также придерживаются Киев и европейцы.



Поэтому "ястребы" склонны наращивать давление на РФ, как бы показывая Трампу, что Москву бояться не стоит, она слаба и её можно принудить к выполнению любых условий. Некоторые элементы истории с захватом танкера действительно выглядят как попытка унизить РФ. Например, буквально сразу после заявления российского МИД с требованием к США отпустить задержанный экипаж Белый дом сообщил, что моряки пойдут под суд.

Поэтому в какой-то момент давление США может перейти ту грань, которую Кремль сочтёт недопустимой и критически угрожающей РФ. Например, если начнется массовый захват танкеров с российской нефтью. Тогда отношения Москвы и Вашингтона могут быстро сорваться в штопор с риском ядерной войны с катастрофическими последствиями для всего человечества.



Ввиду очевидности такой угрозы стороны могут и не доводить дело до ультиматумов и договориться. Но с учетом нынешнего развития ситуации ближайшие месяцы могут быть крайне опасными для всего мира.



Минимизировать риски апокалиптических сценариев можно только одним образом: как можно скорее завершить войну в Украине.