Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о новых санкциях против России.

Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

По словам Грэма, который встречался с Трампом, документ рассчитан на текущий момент, когда Украина, как он утверждает, идет на уступки ради мира, а президент РФ Владимир Путин "ограничивается словами и продолжает убивать невинных". Законопроект позволит президенту США наказывать страны, покупающие российскую нефть.

Грэм заявил, что инициатива даст Трампу "огромные рычаги давления" на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их отказаться от закупок российской нефти. Он рассчитывает на двухпартийное голосование и допускает, что оно может состояться уже на следующей неделе.

Мы уже писали о стратегии, согласно которой "ястребы"-республиканцы, Европа и Киев пытаются склонить Трампа к жестким шагам в отношении России в момент, когда глава Белого дома воодушевлен после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, вчера США начали захватывать танкеры российского теневого флота, которые направлялись в Венесуэлу.