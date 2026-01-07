Ситуация с захватом российских танкеров американцами в Атлантическом океане может иметь далеко идущие последствия, в том числе для войны в Украине.



Они вписываются в общую линию "ястребов" в окружении президента США Дональда Трампа по усилению конфронтации с Россией, что в свою очередь делает крайне проблематичными любые договоренности об Украине. (О побуждении главы Белого дома занять более жесткую позицию в отношении РФ мы писали подробно в отдельном материале.)



Естественно, подачу подхватывает и российская "партия войны": по патриотическим Z-телегам уже несётся возглас: "Доколе мы будем терпеть и почему не отвечаем!"



Впрочем, усложнение ситуации вокруг переговоров о мире в Украине лишь часть общей картины резкого усиления геополитического противостояния на планете, которое запустили события вокруг Венесуэлы. Причем речь идет не только о похищении президента Николаса Мадуро, но в большей степени о морской блокаде Венесуэлы.



Захват российских танкеров – красноречивый прецедент в этом плане. Таким же образом могут быть захвачены китайские корабли, не говоря уже о подсанкционных судах, которые возят нефть и прочие товары из российских портов. И для России, и для Китая это огромный вызов экзистенциального масштаба, так как фактически оказывается заблокирована большая часть их внешней торговли. А следовательно, нельзя исключать неких очень резких движений с их стороны в отношении США, что в свою очередь кратно усиливает риски начала глобальной ядерной войны.



Что касается Украины, нельзя однозначно утверждать, что переговорный процесс сорван. У Трампа, судя по его словам, остается интерес к завершению войны, и вряд ли он успел полностью смениться на готовность к фронтальной конфронтации с РФ, ведь "ястребы" лишь часть его окружения, хотя влияние их сейчас резко возросло.



Но если действительно отношения США и РФ войдут в штопор и начнут балансировать на грани ядерного конфликта, то уже никто о завершении войны в Украине думать не будет. Наоборот, она может пойти по пути максимальной эскалации и даже вовлечь новых участников.