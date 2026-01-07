Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Венесуэла разорвала связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, Белый дом озвучил эти требования временному президенту Венесуэлы Делси Родригес.

От Венесуэлы также требуют согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти.

Вашингтон считает, что Каракасу осталось несколько недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным из-за отсутствия продажи нефти. Как заявляют в США, его нефтяные танкеры уже заполнены, а потому от Венесуэлы ожидают сговорчивости.

Позже сам Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Венесуэла поставит США 30-50 млн баррелей нефти.

"Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов! Нефть будет доставлена ​​на судах-хранилищах непосредственно на разгрузочные причалы в Соединенных Штатах", - написал глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп назвал главные цели действий США в Венесуэле. Речь шла о контроле над властью и нефтью.

