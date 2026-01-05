В иноязычных аккаунтах Госдепартамента США появился пост на разных языках с надписью "Не играйте в игры с президентом США Дональдом Трампом".

Посты появились на страницах ведомства в социальной сети Х.

"Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете", – также говорится в посте.

В частности, подобные посты опубликованы на русском и арабском языках.

Этот пост был опубликован после заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который резко раскритиковал действия США в отношении Венесуэлы, утверждая, что вооружённая операция по задержанию Николаса Мадуро является нарушением международного права.

Американский постпред при ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза организации тем временем заявил, что Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну.

Напомним, накануне Дональд Трамп снова пригрозил Венесуэле. В частности, Трамп сказал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "заплатит высокую цену", если её действия не будут устраивать Вашингтон.

О последствиях для мира и Украины удара по Венесуэле и захвата Мадуро мы подробно писали в отдельном материале.