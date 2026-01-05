Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США состоится не ранее 2027 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года.

"Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств, а также возможность освобождения Мадуро под залог, который считается маловероятным", – говорится в статье.

В свою очередь телеканал NBC News сообщает, что Мадуро будет защищать один из самых известных судебных адвокатов США.

Ранее СМИ сообщали, что Николаса Мадуро на первом судебном заседании будет представлять государственный защитник. Однако за час до начала слушания стало известно, что президент Венесуэлы нанял адвоката из Вашингтона Барри Поллака с более чем 30 годами опыта.

Среди его самых громких дел – соглашение о признании вины, приведшее к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также полное оправдание экс-главы Enron Corp. по делу об уголовном мошенничестве.

Супругу Мадуро, Силию Флорес, которая также сегодня предстанет перед судом, будет представлять адвокат из Техаса Марк Доннелли.

Напомним, по данным западной прессы, сегодня в Нью-Йорке вертолет доставил в суд бывшего президента Венесуэлы. Если его признают виновным по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и другим преступлениям, ему грозит смертная казнь. Но скорее всего он проведет остаток жизни в тюрьме.

Дело Мадуро будет рассматривать довольно известный в США 92-летний Элвин Хеллерштейн - старший судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

Мы разбирались в последствиях для мира и Украины после удара по Венесуэле и захвате Мадуро в отдельном материале.