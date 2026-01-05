В Нью-Йорке вертолет доставил в суд бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Если его признают виновным по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и другим преступлениям, ему грозит смертная казнь. Но скорее всего он проведет остаток жизни в тюрьме.

Об этом сообщает газета New York Post.

Мадуро предстанет перед судом сегодня в 19:00 по киевскому времени. Его дело будет рассматривать довольно известный в США 92-летний Элвин Хеллерштейн - старший судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

Хеллерштейн работает в федеральной судебной системе более тридцати лет и считается одним из самых опытных судей. Он был назначен на должность еще в 1998 году. Его часто привлекают к процессам с большим общественным и политическим значением.

В последние годы Хеллерштейн вел несколько процессов, связанных с Дональдом Трампом. В частности, он рассматривал часть дела по иску писательницы Э. Джин Кэрролл, обвинившей Трампа в изнасиловании. Иск был гражданским, поскольку по делу давно истек срок давности, и касался обвинений в клевете. Судья не позволил защите Трампа изменить ответчика по делу, что стало одним из ключевых этапов процесса, завершившегося вердиктом против республиканца и присуждением компенсации истице.

Кроме того, Хеллерштейн недавно рассматривал иски, связанные с действиями администрации Трампа в сфере миграционной политики и национальной безопасности. Он вынес решения против президента США.

А в 2023 году Хеллерштейн отказал стороне Трампа в переносе уголовного дело против него из суда штата в федеральный. Тогда дело касалось выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Также судья председательствовал в громких процессах после терактов 11 сентября 2001 года, включая слушания по коллективным искам жертв и их семей к авиакомпаниям, банкам и иностранным государственным структурам.

Ещё в делах против кинопродюссера Харви Вайнштейна судья Хеллерштейн рассматривал вопросы, связанные с исками потерпевших.

Напомним, 3 января Трамп сообщил, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из Венесуэлы.

Вскоре заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау заявил, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления.