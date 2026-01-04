Белый дом опубликовал кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после его доставки в США.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Мадуро и его супругу перевезли в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Ранее CNN сообщал, что Мадуро с супругой, предположительно, доставят из Гуантанамо самолётом на военный объект, после чего вертолётом переправят в Нью-Йорк.

По информации телеканала, супругов должны были доставить в федеральное учреждение для того, чтобы оформить документы, взять отпечатки пальцев и сделать фотографии, а после этого направить в следственный изолятор в Бруклине.

По закону супругам в СИЗО положена совместная камера.

Между тем Sky News сообщает, что Мадуро должен предстать перед судом к вечеру понедельника.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.По словам американского лидера, США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау же заявил, что Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Как мы сообщали, вчера Трамп прямо сказал, что целью действий США является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.