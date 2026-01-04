Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Венесуэлу на переходный период должен возглавить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес Уррутия.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Президент Франции напомнил, что по подсчетам оппозиционных сил именно Гонсалес победил на президентских выборах в 2024 году.

"Переходный период, который начинается, должен быть мирным, демократичным и уважительным к воле венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно быстрее. В настоящее время я веду переговоры с нашими партнерами в регионе", - написал Макрон.

Отметим, что приход к власти Гонсалеса - лишь один из сценариев.

В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве нового главы государства.

Детальнее о последствиях похищения Мадуро мы писали в отдельном материале.

