Макрон заявил, что Венесуэлу должен возглавить оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутия
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Венесуэлу на переходный период должен возглавить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес Уррутия.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Президент Франции напомнил, что по подсчетам оппозиционных сил именно Гонсалес победил на президентских выборах в 2024 году.
"Переходный период, который начинается, должен быть мирным, демократичным и уважительным к воле венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно быстрее. В настоящее время я веду переговоры с нашими партнерами в регионе", - написал Макрон.
Отметим, что приход к власти Гонсалеса - лишь один из сценариев.
В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве нового главы государства.
Детальнее о последствиях похищения Мадуро мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.