Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве нового главы государства.

Соответствующие кадры распространили политические телеграм-каналы.

В ходе церемонии в Каракасе Родригес заявила, что Венесуэла не станет колонией ни одного государства и готова защищать свой суверенитет. Она призвала освободить Николаса Мадуро и его супругу, подчеркнув, что не приемлет насилие в отношении своего народа и любые сценарии военной агрессии.

Родригес заявила, что именно Мадуро остаётся единственным законным президентом Венесуэлы, подчеркнув, что США совершили акт агрессии под надуманным предлогом.

Позже в Венесуэле прошло заседание военно-политического руководства под руководством Делси Родригес.

По итогам совещания в стране введен режим чрезвычайного положения. Он существенно расширяет полномочия армии и специальных служб.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не войдут в Венесуэлу, если Каракас выполнит требования Вашингтона.

По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио провёл длительный телефонный разговор с Делси Родригес, в ходе которого вице-президент Венесуэлы согласилась оказать помощь США. Трамп также заявил, что Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном для содействия переходу своей страны к правительству, избранному демократическим путём.

"Она, по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы вновь сделать Венесуэлу великой. Это очень просто", – сказал Трамп.

Также президент США заявил, что Вашингтон пока не рассматривает возможность военных действий против Кубы.

Напомним, Трамп намекнул, что после Венесуэлы может заняться Мексикой.

Ранее Колумбия предостерегала Трампа от вторжения в Венесуэлу.