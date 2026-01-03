Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал похищение спецслужбами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кадры соответствующего заявления украинского президента публикуют политические телеграм-каналы.

"Если так можно поступать с диктаторами, то Соединённые Штаты знают, что им делать дальше", – заявил Зеленский, намекая на лидера РФ Владимира Путина.

Ранее "Страна" анализировала последствия операции США в Венесуэле для Украины и мира.

Мы писали о том, что это ещё один мощный удар по "миропорядку, основанному на правилах", на котором базируется международная позиция Киева относительно вторжения РФ. Причём Трамп неспровоцированно атаковал Венесуэлу не только без санкции ООН, но даже не особо прикрываясь какими-либо "возвышенными мотивами".

Напомним, в МИД Украины поддержали похищение Мадуро спецслужбами США. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, режим Мадуро нарушил право народа Венесуэлы на "безопасность, процветание и человеческое достоинство".

