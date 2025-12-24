Владимир Зеленский посздравил с праздником тех, кто сегодня отмечает Рождество. В своём поздравлении он заявил, что все украинцы в этот день загадывают одно желание: "Чтобы он скончался".

Поздравление опубликовали Офис президента и его личные официальные аккаунты в соцсетях.

"Давно украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех.

"Чтобы он скончался" (Щоб він сконав по-украински - Ред.), – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом", - произнес Зеленский.

Чьей именно смерти желают украинцы, президент не уточнил. Украинские телеграм-каналы предполагают, что он имел в виду президента РФ Владимира Путина.

Также в связи с обстрелами объектов энергетики Зеленский назвал россиян безбожниками, которые не имеют "ничего общего с христианством и чем-то человеческим".

Ранее президент не раз говорил о смерти главы Кремля. Так, весной Зеленский заявлял, что "Путин скоро умрет" и "закончится его безопасная и неудачная историческая жизнь".

А в первый год войны он выражал уверенность в том, что если Путина не станет, то война закончится, так как российские институции перестанут работать, а политики займутся внутренними вопросами.