Владимир Зеленский обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что тот слишком долго находится при власти. По его словам, он и глава Кремля Владимир Путин - это старики.

Об этом президент Украины сказал во время выступления по видеосвязи на Варшавском форуме по вопросам безопасности, который проходит 29-30 сентября.

Зеленский по сути отверг предложение белорусского коллеги, который сказал, что "пришло время руководителям трех славянских государств сесть и договориться о завершении этой непонятной войны".

"Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он живет три десятилетия в этом построенном доме. Но этот дом размером с страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Путин иногда наведывается, и они болтают о чем-то своем стариковском. Трудно комментировать", - сказал Зеленский.

В зале на это отреагировали смехом и аплодисментами.

Напомним, весной Зеленский назвал возраст своим преимуществом перед президентом РФ и сказал, что Путин скоро умрет.

На днях Лукашенко говорил, что если украинцы не примут нынешние предложения РФ о мире, они потеряют страну.