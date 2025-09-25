Ведущий американского телеканала Fox News Брет Байер во время интервью с Владимиром Зеленским поднял тему коррупции в Украине.

Он попросил президента прокомментировать сообщения о коррупции в Украине, в том числе по поводу возможных хищений выделенных партнерами средств, о причинах отсутствия выборов, процитировал недавнюю статью Politico о монополизации власти и вызванным этим недовольством президентом даже в его собственной партии, а также вспомнил попытки ограничить полномочия антикоррупционных ведомств.

На просьбу президент ответил, что "это неправда". Он заявил, что голосами фракции "Слуги народа" проводились антикоррупционные реформы, и Евросоюз в курсе этого.

Заявление Зеленского прокомментировал в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Потужно врет Владимир Александрович на Fox News. Ведущий прямо задал вопрос: в мире, в том числе в США, волнуются из-за коррупции в Украине, из-за того, куда идут деньги. Почему в его партии растет недовольство "чрезмерно персонализированным стилем управления" и попытками давить на антикоррупционные органы? А что ответил Зеленский? Он без всяких сомнений заявил, что это всё неправда. Мол, именно его партия годами защищала антикоррупционную систему и голосовала за все реформы. А разве не его "слуги" несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость НАБУ и САП? Помните эти голосования? Тогда систему спасли не они, а граждане, которые вышли на улицу. И теперь Зеленский имеет наглость рассказывать, что он сам - главный защитник антикоррупционных органов", - анписал Гончаренко.

Напомним, в последнее время против Зеленского и Андрея Ермака снова стали часто выходить критические статьи. В частности, об этом вчера писал журнал The Economist, до него - Politico. А теперь подобные вопросы задали и в эфире близкого к республиканцам Fox News.

Мы уже предполагали, что это может быть попыткой Запада сорвать контрудар Офиса президента по НАБУ.

Что касается вопроса о выборах, то Зеленский допустил их проведение после прекращения огня в случае предоставления гарантий безопасности.

"Даже если мы найдём способ изменить что-то для проведения выборов, нам нужны гарантии безопасности. Например, мы готовы провести выборы в случае прекращения огня, даже если это сложно с точки зрения нашей Конституции", - заявил президент.

Ведущий уточнил: "То есть вы всё-таки не планируете выборы?"

"Мы можем их провести, но только вместе с нашими партнёрами. Это возможно только при наличии гарантии безопасности", - посторил Зеленский.

Отметим, что до сих пор нет никакой ясности по поводу гарантий безопасности Украине, как и по поводу сроков прекращения огня. Другими словами, исходя из слов президента, вопрос проведения выборов откладывается на неопределенное время.