Сотрудники Службы безопасности Украины провели новые обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщается в соцсетях НАБУ.

Как пишет пресс-служба Бюро, следственные действия ведутся у его бывших сотрудников, которые сейчас работают в "Укрзализнице".

"Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие работники "Укрзализныци"). Вероятно, они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, разоблачающих организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ. Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов", - считают в НАБУ.

В свою очередь СБУ заявила, что проводит обыски у бывших сотрудников НАБУ по поводу их текущей работы в "Укрзализныце", а их антикоррпционного прошлого это не касается.

Обыски проходят по делу о злоупотреблениях в сфере грузовых перевозок.

Напомним, что Офис президента и СБУ уже несколько месяцев ведут борьбу с НАБУ. В начале сентября директор НАБУ заявил о подготовке СБУ новых обвинений детективам Бюро.

Какие дела могут возбудить против сотрудников Бюро, мы писали в отдельном материале.