Служба безопасности Украины начала привлекать детективов Национального антикоррупционного бюро к ответственности по разным статьям. Помимо обвинений в сотрудничестве с россиянами им вменяют коррупцию. Так, вчера СБУ заявила, что сотрудник НАБУ Виталий Тебекин тайно купил квартиру на подставное лицо и не задекларировал её.

Это значит, что набирает обороты кампания Банковой против антикоррупционного бюро. Такое развитие событий "Страна" предполагала после возвращения в Украину важного свидетеля - народного депутата Федора Христенко. То есть работников НАБУ будут и дальше уголовно преследовать по самым разнообразным поводам, даже не связанным с Христенко и госизменой. Тем более что таких поводов за годы существования НАБУ накопилось немало.

Так, в апреле СМИ писали, что детективы НАБУ массово декларировали миллионы долларов в криптовалюте. При этом журналисты нашли в декларациях около двух десятков сотрудников фейковые данные о криптокошельках.

Например, старший детектив Александр Рыковцев указал, что его жена в 2016 году купила биткоины на более чем миллион долларов, но соответствующий кошелёк даже не существовал. А его коллега Станислав Браверман в один день "купил" и "продал" криптовалюту на одинаковую сумму. Это дало основания говорить о возможных схемах легализации взяток через фиктивные транзакции.

В мае журналисты выяснили, что родственники замруководителя подразделения НАБУ Романа Недова покупали квартиры и машины по заниженной стоимости, а затем переписывали имущество на супругу детектива. Так удалось скрыть активы минимум на 3,3 миллиона гривен.

Другой руководитель, Валентин Шмитько, декларировал большие суммы наличных (до 2/3 годового дохода), вывел за границу более 100 тысяч долларов и при этом имел крупный кредит. Его супруга регулярно ездила за границу, но получала соцпомощь в Украине.

Агентство "Українські новини" в июле опубликовало целый рейтинг скандалов, в которых фигурировали сотрудники НАБУ. В него вошли самые разные истории. Так, имевший доступ к гос­тайне детектив Тимур Аршавин внезапно уехал в Румынию. Позднее выяснилось, что его жена и родственники имели российское гражданство, а сам он был обременён непогашенными кредитами и подозрительными доходами.

Другой случай: официального обличителя Бюро Николая Масляка задержали при сбыте десятков килограммов амфетамина и за контрабанду прекурсоров. Ещё у одного обличителя НАБУ Александра Доценко нашли российский паспорт.

Руководитель подразделения Бюро Михаил Романюк записывал элитную недвижимость и автомобили на родственников, а затем получил по льготной программе квартиру. Ему же приписывают затягивание дела по известной схеме времен Петра Порошенко "Роттердам+".

А старший детектив Маркиян Слоневский, по данным журналистов, получал сотни тысяч гривен от предпринимателя, связанного с белгородской компанией, которая выполняла заказы российского государства.

Теперь всем этим делам теоретически могут дать ход в рамках общей войны Офиса президента и СБУ с НАБУ.

Подоплеку этой войны мы анализировали в отдельном материале.