Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о задержании и об аресте народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Фамилия не называется, но под описание ("организовал влияние на один из правоохранительных органов") подпадает народный депутат Федор Христенко, который ранее был задержан по экстрадиционному запросу в Дубае.

Исходя из сообщения СБУ, Христенко уже взят под стражу по решению украинского суда.

Как пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники, нардепа Христенко передали Украине из ОАЭ по договорённости на высшем политическом уровне, а не по процедуре экстрадиции.

По его данным, процесс координировал секретарь СНБО Рустем Умеров, а за Христенко ездил заместитель главы СБУ Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться в Украину.

Источники ожидают, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

Напомним, СБУ обвиняет Христенко в том, что он по заказу российских спецслужб установил взаимодействие с рядом детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как мы уже писали, выдача Христенко Украине может дать старт контратаке Офиса президента на НАБУ, САП и их группу поддержки из грантовых организаций.

От Христенко попытаются добиться показаний на детективов НАБУ, чтобы затем вручить последним подозрения в госизмене.

Иными словами, Христенко, предположительно, должен будет заявить, что Магамедрасулов вел дело против Миндича и устанавливал прослушку в его квартире (куда часто приходил и Зеленский) не в рамках антикоррупционного расследования, а по заданию ФСБ - с целью подслушивать разговоры верховного главнокомандующего с его ближайшим окружением. Аналогичные показания ожидаются и по делу Скомарова.

О том, что СБУ готовит массовое вручение подозрений детективам НАБУ, вчера заявлял и глава Бюро Семен Кривонос.