Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило офицера Службы безопасности Украины (СБУ) в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным СМИ, речь идет о бывшем директоре департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый купил квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. По договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Член семьи указал, что заработал эти средства как предприниматель, предоставляя с февраля 2022 года юридические и консалтинговые услуги. Следователи установили, что деньги поступали от лица, подозреваемого в коррупции на "Укрзализныце". А потому считают указанные данные фиктивными.

По остальным 8,8 млн грн подтверждения происхождения нет.

В свою очередь в СБУ назвали "местью" и "избирательным правосудием" подозрение НАБУ против своего сотрудника. В спецслужбе отметили, что это "ответ на обоснованное задержание СБУ нескольких сотрудников НАБУ в конце июля".

Там заявляют, что дело против Витюка было открыто полтора года назад, но за это время следствие "не смогло собрать убедительную доказательную базу, которая подтверждала бы незаконное обогащение и недостоверное декларирование".

Поводом для расследования стала квартира семьи генерала, купленная якобы по заниженной цене. Однако в СБУ заявили, что следствие проигнорировало "выводы многочисленных экспертиз, которые опровергли версию о покупке жилья по заниженной цене", а также "вывод НАЗК, которое не нашло признаков незаконного обогащения в семье Витюка".

Кроме того, в службе заявляют, что у супруги генерала был "официальный и задекларированный доход от предпринимательской деятельности, за который было куплено жилье", а показания свидетелей, "несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию обвинения".

Напомним, Витюка отстранили от должности и отправили на фронт после скандала.

Отметим, что НАБУ находится в конфликте с СБУ, которая арестовала двух детективов Бюро. НАБУ уже проводило обыски у представителей СБУ.

