Задержание в Дубае нардепа Федора Христенко и его возможная экстрадиция в Украину может оказать очень большое влияние на внутриполитические процессы в стране.



Напомним, Христенко обвиняется в госизмене и в работе на российские спецслужбы, к которой, исходя из контекста заявлений СБУ, нардеп привлекал детективов НАБУ.



В обнародованных СБУ материалах речь идет о связях Христенко с двумя ключевыми детективами НАБУ Русланом Магомедрасуловым, который вел дело ближайшего соратника президента Тимура Миндича и, в частности, организовал прослушку его квартиры. А также с Александром Скомаровым, который ведет дело экс-вице-премьера Чернышова.



Жена Христенко уже подтвердила, что ее муж контактировал с детективами НАБУ (см. видео). В том числе и с теми, кто проходит по уголовным делам, которые ведет СБУ. При этом она отрицает работу мужа на российские спецслужбы и считает происходящее политическим преследованием, связанным с попытками украинских властей взять под контроль антикоррупционные органы.



Что произойдет в случае экстрадиции Христенко в Украину не трудно догадаться.



В ходе допросов СБУ попытается получить от него показания против детективов НАБУ (жена Христенко заявила, что соответствующие предложение ее мужу еще до задержания озвучил один из руководителей СБУ).



То есть, условно говоря, Христенко должен будет дать показания, что Магомедрасулов вел дело против Миндича и прослушивал его квартиру (где часто бывал и Зеленский) не для борьбы с коррупцией, а по заданию ФСБ, чтобы подслушать разговоры верховного главнокомандующего со своим ближайшим соратником. И аналогичные показания по Скомарову.



Если такие показания СБУ получит, то это даст возможность Зеленскому нанести контрудар по НАБУ и САП. И начать, под предлогом "борьбы с российской агентурой", чистки этих органов от нелояльных Банковой детективов, а также, возможно, и поменять их руководителей.



Таким образом, Зеленский попытается взять под контроль антикоррупционную вертикаль, но уже без формальных изменений законов, против которых выступал ЕС. А на обеспокоенность европейцев происходящим (если таковая будет выражена) отвечать, что он "не посягает на независимость НАБУ и САП, а всего лишь очищает их от агентов Кремля".



Удастся ли Банковой задуманное или нет – пока сказать трудно. Но, судя по всему, план "контрнаступа" примерно таков. И экстрадиция Христенко в Украину является его центральным элементом.



А потому за дальнейшими событиями вокруг задержанного в Дубае нардепа стоит пристально следить.



Подробно о политических раскладах в Украине, после того как Зеленский сдал назад с законом по ограничению полномочий НАБУ, мы писали в отдельном материале.