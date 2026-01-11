Британия хочет создать для Украины новые баллистические ракеты, способные долететь до Москвы - Daily Mail
Великобритания намерена произвести для Украины новые баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 480 км.
Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Речь идёт о проекте Nightfall – реактивных боеприпасах с массой боевой части около 200 килограмм, которые могут запускаться одиночно или залпами и теоретически достигать Москвы (425 км от границы Сумской области).
Издание сообщает, что сейчас минобороны Великобритании ищет компании для проектирования и создания первых трёх испытательных образцов. Стоимость контракта оценивается в 9 миллионов фунтов.
Сроки производства первых прототипов в материале не указаны.
Напомним, Британия и Украина подписали документ об оборонном сотрудничестве на 2026 год в рамках столетнего партнёрства.
Ранее в BBC появилась информация, что ОАЭ хотят купить часть украинской компании по производству ракет "Фламинго", связанной с делом Миндича.
