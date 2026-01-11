Великобритания намерена произвести для Украины новые баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 480 км.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Речь идёт о проекте Nightfall – реактивных боеприпасах с массой боевой части около 200 килограмм, которые могут запускаться одиночно или залпами и теоретически достигать Москвы (425 км от границы Сумской области).

Издание сообщает, что сейчас минобороны Великобритании ищет компании для проектирования и создания первых трёх испытательных образцов. Стоимость контракта оценивается в 9 миллионов фунтов.

Сроки производства первых прототипов в материале не указаны.

Напомним, Британия и Украина подписали документ об оборонном сотрудничестве на 2026 год в рамках столетнего партнёрства.

Ранее в BBC появилась информация, что ОАЭ хотят купить часть украинской компании по производству ракет "Фламинго", связанной с делом Миндича.

