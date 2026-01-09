Британия и Украина подписали документ об оборонном сотрудничестве на 2026 год в рамках столетнего партнерства
Министр обороны Великобритании Джон Хили приехал в Киев и подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем документ об оборонном сотрудничестве в текущем году в рамках соглашения о столетнем партнерстве.
Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили несколько тем:
- возможности для совместной стратегической промышленности в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;
- перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, содержащие технологии британских компаний;
- усиление защиты украинского моря;
- подготовку к очередному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в феврале.
Также министр заявил, что с февраля Украина выйдет на производство 1000 беспилотников-перехватчиков Octopus в месяц.
Несколько дней назад Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла в целом законопроект № 0332 о ратификации соглашения о столетнем партнерстве Украины и Великобритании.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.