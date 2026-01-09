Министр обороны Великобритании Джон Хили приехал в Киев и подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем документ об оборонном сотрудничестве в текущем году в рамках соглашения о столетнем партнерстве.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны обсудили несколько тем:

возможности для совместной стратегической промышленности в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;

перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, содержащие технологии британских компаний;

усиление защиты украинского моря;

подготовку к очередному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в феврале.

Также министр заявил, что с февраля Украина выйдет на производство 1000 беспилотников-перехватчиков Octopus в месяц.

Несколько дней назад Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла в целом законопроект № 0332 о ратификации соглашения о столетнем партнерстве Украины и Великобритании.