Правительство Великобритании отказалось от идеи отчуждения заблокированных резервов центрабанка РФ.

Об этом сообщает местная газета The Financial Times.

Решение принято после провала соответствующего соглашения среди стран Евросоюза.

Напомним, Совет ЕС вынужден был отказаться от использования российских активов для финансирования Украины и проголосовал за предоставление Киеву кредита за счёт 25 европейских стран.

Ранее английские банки выступили против изъятия средств РФ для помощи Украине.

Война в Украине идёт 1395-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 19 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. К четвергу войска РФ в Донецкой области продвинулись под Покровском, в Северске и в районе посёлка Дачного. Также существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Россияне утверждают, что в этом городе осталось лишб очаговое сопротивление сил обороны Украины.

