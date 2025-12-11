Британские банки вслед за французскими выступили против планов использовать около 11 млрд долларов замороженных у них российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Свою позицию банкиры объяснили тем, что власти Британии не предложили им компенсацию на случай возможных ответных действий Москвы.

"Нас беспокоит законность этого... правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд", - сказал один высокопоставленный банкир.

Советник крупных кредиторов добавил, что юридический риск заключается в том, что если Украина не сможет рассчитаться, придётся изъять актив, который правительство считает своим, а Россия - нет.

Издание уточняет, что список британских банков, на счетах которых размещены замороженные российские активы, является строго засекреченным.

Напомним, что Бельгия, основной держатель российских активов, также отказывается от их конфискации для выдачи Украине "репарационного кредита".

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сделка о разморозке до 115 миллиардов евро российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена уже в ближайшие дни.