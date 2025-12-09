Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сделка о разморозке до 115 миллиардов евро российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, политик объяснил это тем, что переговоры о завершении войны достигли "критической стадии".

Этот вопрос наряду с прочими Стармер обсуждал вчера с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. В Британии заморожено до 10 миллиардов евро.

Отмечается, что средства пойдут либо для финансирования продолжающихся военных действий в Украине на срок до двух лет, либо на ее восстановление в случае заключения мирного соглашения.

Европейцы считают эти средства одним из своих немногих козырей на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине соглашения Вашингтоном, а также способом давления на Россию.

Однако Бельгия, где сосредоточена подавляющая часть европейских активов, пока отказывается от соглашения. Представитель британского правительства заявил: "Мы надеемся, что соглашение будет заключено примерно на следующей неделе".

Напомним, на встрече министров финансов стран G7 США и Япония дали понять, что не смогут профинансировать Украину по предложенной ЕС схеме с замороженными российскими активами.