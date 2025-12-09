На встрече министров финансов стран G7 США и Япония дали понять, что не смогут профинансировать Украину по предложенной Евросоюзом схеме.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, Токио отказался присоединяться к плану использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине. Япония дала понять, что не может задействовать около 30 млрд долларов российских средств, замороженных на ее территории.

Во время той же встречи США сообщили, что сократят поддержку Киеву после перечисления последних траншей по кредиту, согласованному еще администрацией Джо Байдена в 2024 году.

Между тем министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат разрабатывать варианты финансирования поддержки Украины.

В совместном заявлении министров говорится, что обсуждается, в том числе, потенциальное использование полной стоимости замороженных российских активов до момента выплаты Россией репараций.

При этом отмечается, что любые решения будут приниматься "в рамках национальных правовых норм".

Страны G7 также подтвердили поддержку реформ в Украине, включая меры по снижению неформальной занятости, борьбе с коррупцией и улучшение госуправления, в том числе в секторе госкомпаний.

Также партнёры выразили готовность поддержать новую программу МВФ и заявили о намерении усилить давление на Россию в случае провала мирных переговоров.

По оценкам Европы, в следующем году Украине потребуется закрыть дефицит бюджета в 71,7 млрд евро, и без новых поступлений стране придется начинать сокращать расходы уже с апреля.

Напомним, в недавно принятом проекте государственного бюджета Украины на 2026 год народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза.

О проблемах с украинским бюджетом на следующий год мы рассказывали в отдельном материале.