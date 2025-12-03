В принятом сегодня проекте государственного бюджета Украины на 2026 год есть пункт о том, что "народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению".

Об этом говорится в соответствующем документе.

Таким образом народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза - до 200 тысяч гривен.

Ранее выплата составляла одну месячную зарплату.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Проект во втором чтении поддержали 257 народных депутатов.

Перед голосованием за проект с трибуны Рады выступил министр финансов Сергей Марченко и сообщил, что в 2026 году для финансирования бюджета Украина должна привлечь более 45 миллиардов долларов от международных партнеров.

Проект бюджета исходит из того, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита в размере около 60 миллиардов долларов. Однако зарубежные страны пока не могут утвердить помощь Киеву. О главных проблемах с бюджетом мы писали в отдельном материале.

Также мы анализировали, о чем говорит голосование за бюджет в Раде.