На этой неделе в Верховной Раде хотят вынести на голосование проект государственного бюджета на следующий год. Однако в парламенте говорят, что с голосами за него есть проблемы из-за брожения в правящей партии "Слуга народа" на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака.

Но существует и куда более серьёзное обстоятельство, которое ставит под вопрос сам смысл принятия бюджета на 2026 год в его нынешнем виде в ближайшие дни. Дело в том, что выносимый сейчас на голосование вариант бюджета, ранее уже утвержденный в первом чтении, исходит из того, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита в размере около 60 млрд долларов. Поскольку вся доходная часть казны уйдет на финансирование военных расходов, остальные статьи бюджета (зарплаты, пенсии и т.д.) было запланировано профинансировать из средств партнеров. Вдобавок партнеры должны были оплатить и поставки оружия Украине на сумму примерно в 50-60 млрд долларов.

Итого общая сумма помощи, исходя из которой верстался украинский бюджет-2026, составляет 110-120 млрд долларов. Причем все они ложатся на плечи Европы, так как США оказывать безвозмездную помощь перестали.

С закрытием такого объёма финансирования у Европы сразу возникли проблемы: ЕС и без того испытывал нарастающие экономические и долговые проблемы.

Поэтому и появилась идея выделить Украине репарационный кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных в Европе российских активов. Но против выступили Бельгия и несколько других стран.

Затем сомнения насчет финансирования Киева усилились после того, как стало известно, что разморозка российских активов для последующего их использования для восстановления Украины и совместных проектов США и РФ является одним из пунктов американского мирного плана.



Более того, как пишут СМИ, еще с лета американцы активно давали понять европейцам, что настроены разморозить российские активы после завершения войны в качестве одного из условий мирного урегулирования. И эти намерения, очевидно, не могут быть совмещены с выдачей репарационного кредита.



А сегодня пришла еще одна новость: Европейский центральный банк отказался предоставлять гарантии по выплате Украине репарационного кредита в 140 млрд евро.



О том, что риск провала проекта с репарационным кредитом реален, признают уже и в Раде. А без него у европейцев пока нет особо никаких идей, где достать требуемые для Украины 110-120 млрд долларов на следующий год.

Правда, обсуждается вариант привлечения средств для финансирования Украины в качестве общеевропейского займа, но и он вызывает большое сопротивление из-за и без того высокой долговой нагрузки многих стран ЕС.



Конечно, какие-то деньги Украина сможет привлечь в любом случае: например, проценты по замороженным активам РФ (программа уже действует), кредиты МВФ (которые, впрочем, придется тут же вернуть обратно Фонду в счет оплаты ранее выданных займов), финансовая помощь отдельных европейских стран. Но это совсем не те суммы, из расчета на получение которых верстался проект бюджета Украины на 2026 год.



И если Европа не сможет обеспечить требуемые объемы финансирования, то бюджет придется не просто корректировать постатейно. Его нужно будет писать заново, так как в нем должно поменяться абсолютно все – от объема расходов до курса гривны. Последний однозначно придется опускать, причем значительно, чтобы меньшие суммы финансовой помощи превращать в большие суммы гривен. И курс 60 гривен за доллар еще может оказаться не самым плохим сценарием.



Под нож также придется пустить многие невоенные расходы, включая заморозку или даже сокращение зарплат и пенсий.



В целом проблемы будут такого масштаба, что встанет вопрос о том, способна ли в принципе Украина дальше вести войну.



Поэтому, мягко говоря, не очень понятно, зачем сейчас принимать бюджет, если ключевой его параметр - размер внешнего финансирования - остается под огромным вопросом. Логично утверждать бюджет в окончательном виде только после того, как будет четко понятно, на какие объёмы помощи Украина может рассчитывать в следующем году.