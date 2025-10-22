Верховная Рада приняла за основу законопроект №14000 о государственном бюджете на следующий год. За решение проголосовали 256 народных депутатов.

Трансляцию из зала заседаний парламента ведет телеканал "Рада".

По словам главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласой, нардепы подали рекордное количество правок в проект бюджета – 3 339.

"По предварительной оценке, для учета поданных поправок необходимо в общей сложности дополнительные семь триллионов гривен – это еще полтора бюджета на следующий год. Многие предложения не соответствуют регламентным требованиям. В результате заседаний бюджетного комитета мы предложили учесть 63 предложения", – рассказала она.

Среди ключевых изменений, которые бюджетный комитет парламента предложил учесть в проекте о государственном бюджете, – это поручение правительству подать законопроект о специальных пенсиях должностных лиц, в частности, судей, прокуроров и т.д.

Также предлагается установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществление таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Ранее мы писали, что Кабинет министров утвердил правки в бюджет текущего года для покрытия нехватки 317 миллиардов гривен на нужды армии.

Также мы сообщали, что проект бюджета -2026 рассчитан на продолжение войны весь следующий год.