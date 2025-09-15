Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета и передал его в Верховную Раду.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

Общие параметры документа: расходы составят 4,8 трлн грн, что на 415 млрд больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на уровне 2 трлн 826 млрд грн, рост на 446,8 млрд или 18,8%. Дефицит бюджета ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании оценивается в 2 трлн 79 млрд грн (то есть почти столько же, сколько и внутренние доходы). Или же 66 млрд долларов по нынешнему курсу.

Главный приоритет бюджета - военные нужды. На эти цели направят 2,8 трлн грн (то есть всю доходную часть бюджета) или 27,2% ВВП, что на 168,6 млрд больше, чем годом ранее. На производство вооружений предусмотрено минимум 44,3 млрд грн.

В проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной зарплаты с 8000 гривен до 8647 гривен.

На образование выделено 265,4 млрд грн. Правительство обещает повышение зарплат педагогов на 50% в два этапа.

Здравоохранение получит 258 млрд грн. Зарплаты врачей первичного звена и экстренной помощи обещают поднять до 35 тысяч грн.

На пенсионное обеспечение запланирован 1 трлн 27 млрд грн, рост на 123,4 млрд, включая индексацию пенсий.

Отметим, что в проекте бюджета Украины на следующий год не заложены расходы на выборы.



Но это само по себе еще ни о чем не говорит. В случае отмены военного положения и старта предвыборной кампании ЦИК внесет в Раду предложения по внесению в бюджет расходов на выборы.



Важнее другое – сам бюджет носит, по сути, предвыборный характер.



В нем заложено крупное увеличение социальных расходов, зарплат и пенсий, остались и крупные суммы на телемарафон (1,5 млрд гривен).

Так, расходы на соцсферу увеличиваются на 45 млрд, на образование (включая увеличение зарплат педагогов на 50%) на 66 млрд, на здравоохранение (опять же, с ростом зарплат медикам) на 38 млрд, на пенсии (включая их индексацию) расходы вырастут на 123 млрд. В совокупности прирост по данным статьям гораздо больше, чем прирост оборонных расходов (по последним плюс 168 млрд). Что является косвенным свидетельством о приоритетах властей на следующий год, хотя война пока еще не закончилась.



И это при том, что на военные цели будут направлены почти все доходы, которые соберет сама Украина. То есть рост соцрасходов должен быть покрыт за счет внешнего финансирования, которое правительство, согласно проекту бюджета, ожидает в размере почти 2,8 трлн гривен.



И пока остается открытым вопрос, готовы ли европейские лидеры профинансировать ускорение роста социальных расходов Украины при том, что сами призывают население своих стран затянуть пояса и готовиться к снижению социальных стандартов при одновременном увеличении военных бюджетов и продолжении помощи Киеву.

Ранее глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что Украина пока не нашла средства для покрытия дыры в бюджете на следующий год в размере 10 млрд долларов.

Напомним, в августе Верховная Рада приняла проект закона об изменениях в госбюджете Украины на 40 миллиардов.