Украина пока не нашла средства для покрытия дыры в бюджете на следующий год в размере 10 млрд долларов.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"На следующий год разные прогнозы. Нацбанк дал прогноз с потребностью во внешнем финансировании в 35 млрд долларов. На 2027 год – 30 млрд долларов. Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходных остатков будет закрыто 35 млрд. Другими словами, пока 10 млрд долларов не хватает на следующий год. Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года", – сказал нардеп.

По словам парламентария, в настоящее время Киев ищет источники для финансирования этих расходов.

"У нас уже есть заявления от Германии о девяти миллиардах евро ежегодно, от премьера Норвегии – о более чем восьми миллиардах долларов. Идут переговоры с МВФ о возможной новой программе. Процесс идёт, и мы, и европейцы ищем те источники, за счёт которых будут покрывать эту разницу. Нельзя сказать, что ситуация безвыходная. Она напряжённая, но она напряжённая давно", – добавил Гетманцев.

Напомним, что в бюджете этого года также есть дефицит около 300 млрд гривен на военные расходы.

Ранее Гетманцев говорил, что финансирование гражданского сектора Украина получает на условиях кредитов.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона об изменениях в госбюджете Украины на 40 миллиардов.