Еврокомиссия предлагает новый способ финансирования Украины - кредит на репарации на основе денежных средств, связанных с замороженными активами РФ.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в сети Х.

"Для финансирования военных усилий Украины мы поддерживаем новое решение: репарационный кредит на основе российских активов - остатков наличных денег, связанных с этими активами", - цитирует ЕК свою главу Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, недавно глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств для финансирования Украины". По ее словам, Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию российских активов.

Ранее сообщалось, что в текущем году Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. Средства от прибыли, получаемой изх заблокированных российских активов, Украине перечисляют через программу макрофинансовой помощи (MFA) в рамках кредита от G7, который погашается получаемой от активов прибылью.

