Евросоюз выделил Украине 2 млрд евро на оборону из прибыли от замороженных активов российского Центрабанка.

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Кроме этого на оборонном форуме ЕС-Украина, состоявшемся в Брюсселе, было анонсировано предоставление Киеву еще 900 миллионов на закупку оружия и боеприпасов. Глава евро-дипломатии Кая Каллас также сообщила, что с украинскими производителями оружия уже подписаны договоры на 1 млрд евро.

Оба этих транша предоставляются за счёт процентов от замороженных активов Москвы. В общей сложности Евросоюз уже выделил на поддержку оборонной промышленности Украины 3,3 млрд евро, став крупнейшим некоммерческим иностранным инвестором в военную отрасль украинской экономики.

На форуме в Брюсселе ЕС и Украина также объявили о создании совместной целевой группы в сфере обороны. Она займётся интеграцией украинской оборонной индустрии в промышленную систему Евросоюза. Речь идёт в том числе и об участии Киева в программе ЕС по перевооружению ReArm Europe.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон исключил согласие на прекращение военной помощи Украине во время перемирия с РФ.

Ранее в Times писали, что глава США Дональд Трамп вряд ли остановит утвержденную Байденом помощь Украине, но больше не выделит новых пакетов оружия.