Евросоюз вместе с Данией, Францией и Италией объявил о выделении Украине миллиарда евро из доходов за счет от реинвестирования замороженных российских активов. Документ о намерениях был подписан сегодня во Львове.

Об этом заявила верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего визита в Украину.

Выделенные Брюсселем средства пойдут на развитие оборонной промышленности и поступят из сверхприбылей от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что миллиард евро от замороженных российских активов будет направлен на закупку вооружения именно у украинских производителей.

"Эти средства будут направлены на закупку вооружения у украинских производителей. Ожидаем быстрой имплементации, чтобы украинские защитники на передовой получили произведенное оружие уже в ближайшие месяцы", - заявил Сибига.

Общий объем кредитования Украины Еврокомиссией с начала года достиг шести миллиардов евро. В будущем ЕС планирует перевести Киеву еще 12,1 миллиарда евро.

Не так давно глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Евросоюз конфисковать замороженные российские авуары.

Также в начале апреля сообщалось, что Европа собирается разморозить часть российских активов и за счет этого возместить ущерб инвесторам, средства которых пострадали от российских контрсанкций против ЕС.