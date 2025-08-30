Страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств для финансирования Украины".

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС.

"Да, это правда, многие министры подчёркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть чёткую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию (российских - Ред.) активов", – сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что для отчуждения активов РФ, которые могли бы покрыть расходы ЕС на Украину, "необходимо единогласное решение".

Напомним, в текущем году Европа выплатила Украине более €10 миллиардов доходов от замороженных российских активов.

Средства от прибыли, получаемой с заблокированных российских активов, Украине перечисляют через программу макрофинансовой помощи (MFA) в рамках кредита от G7, который погашается получаемой от активов прибылью.

Ранее в CBS News сообщали, что у США есть возможность конфисковать $5 млрд из российских активов для Украины.