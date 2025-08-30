Белый дом считает, что в Европе саботируют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом пишет американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

"Они публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, в то же время тихо пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске", – считают в руководстве США.

Европейцы "подталкивают Украину требовать нереалистичных территориальных уступок со стороны России", из-за чего в Белом доме уже "теряют терпение".

За то, что через две недели после Аляски нет прогресса, "вина должна пасть на европейских союзников, а не на Трампа или даже не на президента РФ Владимира Путина".

"Европейцы подталкивают Зеленского к тому, чтобы он настаивал на "более выгодной сделке" – максималистский подход, который усугубляет ситуацию, утверждают в ближайшем окружении Трампа", – пишет портал.

При этом "страны Европы хотят, чтобы США взяли на себя полную стоимость войны, сами при этом не вступая в эту игру", – говорит источник в Белом доме.

Под сказанным подразумевается требование ЕС к США ввести вторичные санкции против Китая и Индии – хотя сама Европа такие санкции вводить не торопится, опасаясь удара по собственной экономике.

Ввиду этого "Трамп всерьёз рассматривает возможность отказа от дальнейшего дипломатического участия до тех пор, пока одна или обе стороны (Киев или Москва - Ред.) не начнут проявлять бо́льшую гибкость".

"Мы будем сидеть сложа руки и смотреть. Пусть они повоюют какое-то время и посмотрят, что из этого выйдет", – сказал американский чиновник.

Ранее появилась информация, что Трамп раздражён Зеленским и Европой из-за условий мира, выдвинутых ими России.

Напомним, Трамп назвал войну в Украине "конфликтом личностей" президентов обеих стран.