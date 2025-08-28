Глава Белого дома Дональд Трамп раздражен президентом Украины Владимиром Зеленским и Европой, считая, что их требования нереалистичны.

Об этом пишет журнал The Atlantic.

Американские чиновники рассказали изданию, что Трамп "выразил определённое раздражение в адрес Зеленского и Европы, полагая, что их требования нереалистичны и что Украине придётся потерять часть территории, чтобы закончить конфликт".

Напомним, недавно спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что мирные предложения Москвы включают передачу России Донецкой области.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина может согласиться вывести войска с контролируемой ею территории Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности, в том числе от США.

Мы рассказывали в отдельном материале, что ждет Украину, если Владимир Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.