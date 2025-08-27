Российские предложения о мире включают передачу РФ Донецкой области Украины.

Это фактически подтвердил в эфире телеканала Fox New специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Россия положила на стол мирное предложение. Оно включает Донецк. Это может быть не то, что могли бы принять украинцы, но большего прогресса у нас до сих пор не было", - сказал спецпредставитель Трампа.

Ранее Уиткофф заявил, что Путин стремится к завершению войны в Украине. По словам спецпредставителя Трампа, Москва выдвинула новое мирное предложение по Украине, но Киев его пока не принял.

Как мы писали, официально украинские власти отвергают возможность вывода ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения.

Напомним, недавно газета The New York Times назвала условие, при котором Зеленский может согласиться вывести войска из Донбасса.

Мы рассказывали в отдельном материале, что ждет Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.

