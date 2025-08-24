Украина может согласиться вывести войска с контролируемой ею территории Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности, в том числе от США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних украинских чиновников и политологов.

Как известно, Россия требует вывода Вооруженных сил Украины с Донбасса, как условие для прекращения огня.

По словам бывшего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, это "отравленная пилюля", которую стране придется принять.

Газета указывает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет пойти на такой шаг только при наличии гарантий безопасности.

"Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента (на территории Украины - Ред.) и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак", - пишет NYT.

Материал резюмируется тем, что в сложившейся ситуации Украина рассматривает возможность территориальной уступки в обмен на мирное соглашение с западными гарантиями безопасности.

Напомним, официально украинские власти отвергают возможность вывода ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения.

Ранее мы также писали, что государственный секретарь США Марко Рубио и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины.