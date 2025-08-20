Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Мелони выступает за то, чтобы обязать союзников Киева за 24 часа согласовать военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится.

Агентство называет этот формат "НАТО-Лайт". План Мелони не предполагает членства Украины в Альянсе, но предлагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава блока, и позволяет быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск, отмечают собеседники агентства.

По словам источников, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России. Неясно, будет ли план предполагать отправку войск в Украину, добавляет агентство.

В то же время в публикации говорится, что обсуждаемые гарантии безопасности "как в НАТО" на деле не предусматривают обязательного вмешательства союзников в случае новой агрессии РФ.

По данным источников агентства, схема, предложенная итальянским правительством, предполагает лишь обязанность стран-подписантов в течение 24 часов "обсудить" помощь Украине. Поддержка может включать оружие, экономическую помощь, укрепление ВСУ и новые санкции против России.

Но прямое участие иностранных войск в документе не зафиксировано, отмечает Bloomberg.

Ранее в Bloomberg писали, что предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО будет затруднительным.

Напомним, президент США Дональд Трамп против того, чтобы НАТО была частью гарантий безопасности для Украины.