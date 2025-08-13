Президент США Дональда Трамп на видеоконференции с европейскими лидерами заявил, что Соединенные Штаты внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности Киеву, разработанных "коалицией желающих".

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

"Президент Трамп ясно дал понять Украине и её союзникам, собравшимся сегодня, что он запросит у Владимира Путина безоговорочного прекращения огня, что территориальные переговоры пройдут только в присутствии президента Украины Владимира Зеленского на следующей встрече, и что Соединённые Штаты внесут свой вклад в гарантии безопасности, разработанные "коалицией желающих" во главе с Францией, Великобританией и Германией", - говорится в сообщении.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп против того, чтобы НАТО была частью гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает газета Le Monde.

"Президент Трамп чётко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должна быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны. Но что США и все союзники должны быть их частью. Это очень важное уточнение для меня", - сказал Макрон.

Напомним, Трамп не верит, что сумеет убедить Путина прекратить обстрелы Украины, но хочет добиться перемирия.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте убежден, что Трамп и Путин в ходе встречи на Аляске не заключат сделку об Украине. По его словам, "полноценные" мирные переговоры, включая вопросы прекращения огня, территорий и гарантий безопасности Киеву, будут включать участие Украины и европейцев.