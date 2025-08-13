Сегодня в 15:00 по Киеву состоялся разговор европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский и европейские политики выходили с ним на связь из Берлина.

После окончания беседы они дали пресс-конференцию.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске хочет добиться прекращения огня в Украине. Еще он передал замечание Трампа о том, любые территориальные вопросы можно решать "только путем переговоров с Украиной".

Также к прессе вышли Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер заявил, что европейцы сказали Трампу о своей заинтересованности в его успехе на переговорах с Путиным и призвали главу Белого дома учитывать интересы Украины и Европы.

Как добавил Мерц, Украина готова обсуждать вопрос территорий, но линия фронта должна стать отправкой точкой. При этом, по его словам, юридическое признание территорий "не обсуждается".

В то же время канцлер ФРГ сообщил, что европейцы и Зеленский не обсуждали с Трампом конкретные гарантии безопасности для Украины.

"Мы говорили очень кратко о гарантиях безопасности. Мы знаем, что Украине нужны гарантии безопасности. Поэтому, когда я выступал, я говорил о том, что мы и дальше должны поддерживать ВСУ. Как они будут выглядеть - это сегодня не было темой разговора, как будет выглядеть гарантия безопасности, - но это нужно будет обсудить, как только встанет вопрос мира", - сказал канцлер Германии.

Еще европейцы поставили Трампу условие, что сначала следует объявить перемирие, а рамочное соглашение может быть согласовано позже.

Зеленский же сообщил о готовности президента США предоставить Украине гарантии безопасности.

"Я сказал Трампу, что должны быть гарантии безопасности Украины. Трамп это поддержал", - заявил Зеленский

Украинский президент сказал, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие. Видимо, речь идет об условиях, которые накануне переговоров публиковало издание Politico:

долгосрочное прекращение огня до обмена территориями;

выплата Россией Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери;

предоставление гарантий безопасности;

возвращение домой детей и военнопленных (по подсчетам Киева, РФ похитила около 20 тысяч детей, а вернула лишь 1 453);

обеспечение выполнения санкций против России.

Кроме того, Зеленский призвал подготовить трехстороннюю встречу с участием его самого, Трампа и Путина.

"Трамп сказал мне, что после встречи на Аляске он позвонит по телефону и мы определим дальнейшие шаги", - добавил президент.

Наконец, Зеленский - уже не в первый раз - высказался против вывода ВСУ из Донецкой области, что, по данным СМИ, обсудят Трамп и Путин в рамках мирного соглашения. При этом он дал понять, что готов обсуждать территориальные вопросы.

"Что касается моей позиции, она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться. Сегодня мы обсуждали и эти вопросы, безусловно, очень сложные. Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учёта нашей страны, нашего народа, воли государства и воли нашего народа, закреплённой в Конституции Украины", - заявил президент.

Публикуем полное видео заявлений Зеленского и Мерца после разговора с Трампом.

