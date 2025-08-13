Администрация Дональда Трампа призвала Украину к прагматизму и "реалистично оценить, что они могут сделать с имеющейся у них боевой мощью".

Об этом сообщил изданию Politico неназванный американский чиновник.

Как пишет издание, европейцы, которые сегодня созвонятся с Трампом и Владимиром Зеленским, опасаются, что президент США на самом деле не собирается прислушиваться к их позиции и учитывать их красные линии в мирном соглашении.

"Все находятся в состоянии между тревогой и возмущением", — сказал европейский чиновник, имея в виду встречу и сохраняющуюся неясность относительно того, на что готов согласиться Трамп.

Заявление Трампа об обмене территориями создало "новую путаницу" относительно позиции президента США.

"Это может быть именно тот сценарий, которого мы опасались сразу после вступления Трампа в должность. Мы опасаемся, что Трамп не осознаёт долгосрочных намерений Путина… [выигрывает] время, только чтобы впоследствии аннексировать новые территории", - заявил европейский источник.

Сегодня также агентство Reuters написало, что Трамп может стремиться к соглашению напрямую с главой Кремля Владимиром Путиным, минуя Украину или Европу. Также Reuters анонсировало телефонный разговор Трампа Зеленским и европейцами в 15:00 по киевскому времени.

Ранее Зеленский потребовал учитывать голос Европы в переговорах об Украине.