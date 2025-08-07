Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть делает "все возможное, чтобы достичь продолжительного мира уже в этом году".

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале после разговора с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

Президент Украины проинформировал главу МВФ о работе для скорейшего завершения войны, вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также о дальнейших шагах.

"Делаем все возможное, чтобы добиться достойного и продолжительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", - заявил Зеленский.

Позже в своем вечернем обращении украинский президент потребовал учесть "голос Европы" в будущих переговорах США и России об Украине.

"Голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", – заявил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что пришло время заканчивать войну.

Напомним, что на следующей неделе должна состояться встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Шансы на мир мы анализировали в отдельном материале.