Вчерашние заявления президента США Дональда Трампа об очень хорошем разговоре Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным и о планах встречи президентов США и России, а также в целом намёки Белого дома на подвижки в переговорах об Украине стали для наблюдателей неожиданностью.



Так как еще вчера утром никто ничего особо от встречи Уиткоффа и Путина не ждал. Мир жил в ожидании того, что 8 августа, когда истекали отведенные Трампом 10 дней на прекращение войны в Украине, никакого перемирия не будет и США начнут жесткие действия в отношении РФ.

Однако вместо этого из Вашингтона потекли рекой вполне позитивные комментарии относительно Москвы. Причем это произошло впервые с начала июля, когда Трамп заявил о разочаровании после разговора с Путиным.



С другой стороны, США вчера ввели пошлины против Индии за покупку российской нефти. А Трамп пригрозил аналогичными действиями и против других стран, включая Китай.



Что все это означает и какие именно перемены вчера произошли с переговорами о мире в Украине, есть четыре версии.

Первая: Москва под угрозой вторичных санкций и фронтального ухудшения отношений с США решила скорректировать свою позицию по перемирию, смягчив свои требования, или же, как писали СМИ, предложить "переходный этап" к прекращению огня в виде "воздушного перемирия", что и заинтересовало Трампа.

Вторая: Трамп решил пойти на гораздо более крупные, чем раньше, уступки Путину на фоне отказа Индии, Китая и Бразилии прекращать закупки российских энергоносителей, и Вашингтон встал перед перспективой начала полномасштабной торговой войны с крупнейшими незападными экономиками. Как мы уже писали, это несет для США очень большие геополитические риски, а потому Белый дом мог попытаться выйти из ситуации через сделку с РФ путем выдачи неких бонусов Москве как со своей стороны, так и принуждением Украины и Европы к выполнению российских условий. На это косвенно указывает вчерашнее заявление госсекретаря США Марка Рубио, который сказал, что ключевую роль в мирном урегулировании будут играть "территориальные вопросы" и вообще теперь у США после встречи Уиткоффа и Путина "впервые есть конкретные примеры того, чего Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне". Как известно, в списке условий Москвы территориальный вопрос занимает центральное место. РФ требует от Киева передать ей всю территорию четырех областей и официально признать их аннексию. И то и другое украинские власти до сих пор делать отказывались. Могла ли измениться ситуация сейчас (если Трамп действительно по этому поводу оказывает давление) на фоне тяжелого положения на фронте и острого политического кризиса, с которым Банковая столкнулась после попыток ограничения полномочий НАБУ? Подозрения об этом уже высказывают противники Владимира Зеленского. Руководитель действующего на западные гранты Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что Андрей Ермак может договориться с Россией и даже отказаться от вступления в ЕС, "чтобы вместе с Зеленским удержаться у власти".

"Я не удивлюсь, если Ермак может согласиться для этого на невыгодный для нас компромисс с россиянами. Обратите внимание, что переговорный трек с россиянами в Стамбуле был полностью под контролем Ермака и его верного прихвостня Умерова. О чем они трут с россиянами – большой вопрос", - написала на прошлой неделе Каленюк.

Естественно, украинские власти не подтверждают готовности идти на какие-либо серьезные уступки, тем более с признанием территориальных захватов. Но стоит отметить, что тему незыблемости принципов территориальной целостности в последние месяцы Киев упоминает все реже. При этом Зеленский постоянно говорит о своем желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним лично в том числе и некие "территориальные вопросы".

При этом не исключён гибрид из первой и второй версий: компромисс, когда и Россия идет на уступки по своим требованиям, и Украина с Западом соглашается на выполнение части условий Кремля, которые ранее они обсуждать отказывались.

Третья версия: никаких реальных подвижек, как и существенных изменений позиций сторон по переговорам о мире в Украине нет, а все, что заявляет сейчас Вашингтон – это игра Трампа с целью расколоть БРИКС и уговорить Индию и другие страны отказаться от закупок российской нефти, а также не допустить формирования "единого фронта" крупнейших незападных стран для противодействия политики "тарифного принуждения" со стороны США. То есть американцы пытаются показать китайцам и индийцам: вы выступаете на стороне россиян, не хотите отказываться от российской нефти, за что страдаете от наших пошлин, а россияне тем временем сами к нам идут договариваться за вашей спиной. По этой версии, главная задача Трампа сейчас не остановить войну в Украине, а вытеснить с мирового рынка российскую нефть для максимизации прибыли американских энергокомпаний. И война - лишь повод для этого процесса. Поэтому Трамп и ввел пошлины против Индии с угрозами сделать то же самое и против Китая. И одновременно с этим говорит о "хороших переговорах Уиткоффа", подвижках с мирным урегулированием и возможной встрече с Путиным.

Четвертая версия, популярная среди противников Трампа: никакого прорыва или изменений позиций по переговорам не произошло, а позитивные комментарии Вашингтона - только повод, чтобы отложить в долгий ящик вторичные санкции (для Индии их утвердили, например, с отсрочкой в 21 день), введение которых натолкнулось на жесткое сопротивление Нью-Дели и Пекина, вступать с которыми в торговую войну США пока не готовы. При этом Трамп может согласиться на идею ограниченного ("воздушного") перемирия, если таковую действительно выдвинет Москва.