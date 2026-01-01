Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность к удару по кафе и гостинице на захваченной части Херсонской области, в результате которого, по заявлениям местных "властей", погибли и пострадали мирные жители.

Об этом заявил спикер Генштаба Дмитрий Лиховой в комментарии украинским СМИ.

По его словам, российская пропаганда и военно-политическое руководство РФ неоднократно распространяли дезинформацию и фейковые заявления, в том числе чтобы влиять на международных партнёров Украины и ход мирных переговоров.

"Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно‑энергетического комплекса РФ и другим законным целям, имея целью уменьшение военного потенциала страны‑агрессора", - заявил Лиховой.

Он добавил, что информация об ударах, нанесённых Силами обороны в ночь на 1 января, опубликована на официальных страницах Генштаба в соцсетях.

Ранее представители РФ заявили, что ВСУ в ночь на 1 января нанесли удар по кафе и гостинице в оккупированном селе Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, включая ребёнка, и более 50 получили ранения.

Кроме того, из Кремля прозвучали угрозы ответа Киеву, как и в случае с заявленной РФ атакой на резиденцию Путина, которую украинская сторона также отрицает.

Каким может быть ответный удар Кремля, мы разбирали в отдельном материале.