Украинская делегация обсудила с США заявленную Россией атаку на резиденцию главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщил в общении с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, который такой удар отрицает.

"Что касается атаки на Валдай, наша переговорная группа соединилась с американской, они проговорили детали. Мы понимаем, что это фейк. И наши партнеры всегда могут благодаря техническим возможностям проверить, что это был фейк", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина отрицает факт своей атаки на резиденцию Путина.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что удар Киева по государственной резиденции Путина был бы плохим развитием событий.

А сегодня постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что атака на резиденцию президента РФ выглядит как "безрассудный поступок" на фоне переговоров.

В то же время Кремль снова угрожает Украине ответным ударом на атаку дронов на резиденцию президента РФ и не считает нужным предоставлять доказательства атаки.

