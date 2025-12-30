Украинские власти раскритиковали заявления Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Пакистана с осуждением атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, о которой сообщила Москва.

Комментарий по поводу этих заявлений опубликовал в соцсетях министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он возмутился тем, что три упомянутых страны не осудили российский удар по зданию Кабинета министров в Киеве в сентябре. И добавил, что за сутки РФ "не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений в адрес Украины".

"И не предоставит. Потому что их нет. Никакого нападения не было. Мы были разочарованы и обеспокоены заявлениями представителей ОАЭ, Индии и Пакистана, выразивших свою озабоченность по поводу нападения, которого никогда не было. Это тем более удивительно, учитывая, что все три государства не выступили с официальными заявлениями, когда 7 сентября 2025 года настоящая российская ракета поразила настоящее здание украинского правительства", - сказано в публикации Сибиги.

Он призвал все государства "действовать ответственно и воздерживаться от реакции на непроверенные заявления".

Мы подробно анализировали, что может последовать вслед за угрозами Москвы ответить на удар по резиденции Путина.