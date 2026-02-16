СМИ и соцсети активно комментируют реакцию верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас на выступление посла США в ООН Майкла Уолтца на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, газета Politico назвала появившееся на лице Каллас выражение "худшим покер-фейсом".

Когда Уолтц начал похваляться, что администрация президента США Дональда Трампа сумела остановить много войн по всему миру, главный дипломат ЕС "не смогла сдержать свой скептицизм, поджав губы и надув щеки".

"Самый крупный бой - Кая Каллас против Майка Уолтца. Каллас спорила с Уолтцем по всем вопросам - от Совета мира Трампа по Газе до отношения Вашингтона к своим союзникам", - сказано в материале.

Реакция брюссельского дипломата стала вирусной и "символизирует европейское раздражение по отношению к американцам", резюмировало издание.

Фраза poker face пришла из покера и означает выражение лица, не выдающее эмоций, или мимические уловки, вводящие оппонента в заблуждение. То есть оценка Politico означает, что Каллас плохо умеет скрывать свои чувства.

