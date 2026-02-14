Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио.

Кадры переговоров украинской и американской делегаций в Мюнхене публикуют политические телеграм-каналы.

Президент сказал, что проинформировал главу Госдепа о ситуации на фронте, российских атаках и последствиях ударов по украинской энергосистеме. Также обсуждались трёхсторонние переговоры об урегулировании российско-украинской войны.

"Мы также затронули вопрос о последовательности шагов. Важно, чтобы был прогресс в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", – прокомментировал свою встречу Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что провел телефонный разговор с представителями главы Белого дома Дональда Трампа - Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером - накануне трехсторонних встреч в Женеве.

По его словам, стороны рассчитывают, что переговоры будут результативными.

Также обсуждались наработки после встреч в Абу-Даби.

"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне Рубио заявил, что на переговорах об Украине сузили круг вопросов, мешающих урегулированию.

Подробнее о переговорном процессе мы писали в отдельном материале.