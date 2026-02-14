На переговорах об Украине сузили круг вопросов, которые мешают мирному урегулированию. В настоящее время остались самые сложные вопросы.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не знаем, серьезно ли Россия относится к урегурованию конфликта в Украине", - сказал Рубио, который в последнее время в переговорном процессе не участвует.

По его словам, США стремятся выработать такие параметры урегулирования конфликта на Украине, которые будут приемлемы как для Москвы, так и для Киева

"Мы хотим найти условия, на которые согласна и Украина, и Россия. Мы продолжим искать их", — добавил госсекретарь.

При этом он отметил, что программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены.

"Программа PURL продолжает действовать, в рамках нее американское вооружение продается для поддержки военных усилий Украины. Все эти процессы продолжаются. Ничего не было остановлено", — сказал Рубио.

Напомним, западные издания пишут о давлении на Киев со стороны Вашингтона с требованием вывести войска из Донецкой области.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал украинского президента Владимира Зеленского к быстрому подписанию мирного соглашения.